Son Dakika Haberleri: Microsoft hisseleri tarihi düzeyine yükseldi
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Microsoft hisseleri tarihi düzeyine yükseldi

55 dakika önce

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft hisseleri, Perşembe günü 141.68 dolarla tarihi düzeyini gördü.

Microsoft hisseleri tarihi düzeyine yükseldi, System.String[]

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft hisseleri, Perşembe günü 141.68 dolarla tarihi düzeyini gördü.

Microsoft'un ISP Nextlink ile ABD'de 9 milyon hot spot oluşturacağı açıklamaları sonrası şirket hisselerinde gözle görülür bir artış izlenirken, şirketin ayrıca bulut hizmeti Microsoft Azure'a yönelik online video platformu içeriği için Eros International ile anlaştığı belirtildi.

Söz konusu gelişmenin ardından Nasdaq'ta listelenen Microsoft hisseleri, açılış işlemlerinde yüzde 1.95 değer kazanarak 141.22 dolara yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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