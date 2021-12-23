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Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı - Son Dakika

Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı

23.12.2021 05:11
Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı

Avrupa Komisyonu, Microsoft ile yapay zeka ve ses tanıma şirketi Nuance arasındaki 19,7 milyarlık anlaşmanın Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AÇA) rekabetle ilgili herhangi bir adaletsizliğe yol açmadığını söyleyerek onayladığını açıkladı.

Teknoloji alanında büyük yatırımları ile bilinen Microsoft şirketi, yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri üreten Nuance şirketini satın almak için anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmanın olması için Avrupa komisyonundan resmi onay çıkması gerekiyordu.

Microsoft Salı günü, Nuance'ı satın alması için Avrupa komisyonundan onay aldığı bildirildi. Bu satınalma işlemi Microsoft için önemli bir noktadadır. Çünkü Siri gibi yapay zekaya dayalı konuşma teknolojisini Nuance şirketi tarafından geliştirildi.

Microsoft ilk olarak, yapay zeka ve ses tanıma şirketi olan Nuance'ı Nisan ayında 19.7 milyar dolara satın almıştı. Nuance, Nadella liderliğindeki şirketin LinkedIn'den sonra en büyük ikinci satın alma işlemiydi. Yeni satınalma ile Microsoft, ses tanıma ve sağlık hizmetleri pazarındaki varlığını artırmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu, Microsoft ile Nuance arasındaki 19,7 milyarlık anlaşmanın Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AÇA) rekabetle ilgili herhangi bir endişesine yol açmayacağını söyledi. Komisyon, "Microsoft ve Nuance'ın çok farklı ürünler sunduğunu tespit etti. Nuance, son kullanıcılar için çoğunlukla önceden oluşturulmuş çözümler sunarken, Microsoft, Azure Bilişsel Hizmetlerinin bir parçası olarak uygulama programlama arabirimleri (API) sunuyor." Bu, son kullanıcılara doğrudan bir fayda sağlamaz, ancak programcıların kendi programlarına konuşma tanıma özelliği eklemelerine olanak tanır."

Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı

Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı

Nuance, öncelikle derin öğrenmeyi kullanarak konuşmayı yazıya dökmeye yardımcı olan Dragon yazılımıyla tanınır. Ayrıca, kullanıcının sesini uyarlayarak zaman içinde doğruluğundan dolayı itibar kazanmıştır. Microsoft, Nuance'ın teknolojisini Teams gibi mevcut yazılımlarıyla kullanabilir veya Azure bulut işi ile sunabilir.

Microsoft, "Sağlık Hizmetleri için Microsoft Bulutunu Nuance'ın çözümleriyle ve Nuance'ın uzmanlığının ve EHR sistem sağlayıcılarıyla olan ilişkilerinin yararını artırarak, ortam klinik zekası ve diğer Microsoft bulut hizmetlerinin gücü aracılığıyla sağlık hizmeti sağlayıcılarını daha iyi güçlendirebilecektir."

Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, Nuance AI uzmanlığı ve Etkileşimli Sesli Yanıt (IVR) genelinde müşteri etkileşimi çözümleri, sanal asistanlar ve tüm sektörlerde dünyanın dört bir yanındaki şirketlere dijital ve biyometrik çözümler sunar.

Microsoft, Azure, Teams ve Dynamics 365 gibi mevcut uygulamalarına Nuance'ın özelliklerini dahil edecek. Microsoft ile Nuance arasındaki 19,7 milyarlık anlaşma hem Nuance hem de Microsoft Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Microsoft'un satın alınması hakkında konuşan CEO Satya Nadella;

"İş ortağı ekosistemimizle birlikte, Microsoft Cloud'un Sağlık Hizmetleri ve Nuance'deki büyümesini hızlandırırken daha iyi karar vermeyi sağlamak ve daha anlamlı bağlantılar oluşturmak için her yerdeki profesyonellerin eline gelişmiş AI çözümlerini sunacağız." Dedi.

Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı

Avrupa Komisyonu, Yapay Zeka, Microsoft, Salı, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması Onaylandı - Son Dakika
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