Midibüsün polis aracına çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

ANTALYA'da ara sokaktan caddeye çıkış yapan servis midibüsünün göreve giden polislerin içinde bulunduğu ekip aracına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Nisan günü saat 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir olaya gitmek üzere yola çıkan 07 A 7666 ekip aracına ara sokaktan caddeye çıkan bir otele ait servis midibüsü çarptı. Savrulan polis aracı, güçlükle durabildi. Kazada ekip aracında bulunan polis memuru Erkan Y., boyun kısmından yaralandı. İlk müdahalesi ekip arkadaşı tarafından yapılan Erkan Y. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Servis şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.