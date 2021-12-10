Midyat Belediye Başkanı, Camii inşaatını inceledi - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hacı Hasan Gündüz inşaatını inceledi.

Yakında ibadete açılacak cami inşaat hakkında yetkililerden bilgi alan, Belediye Başkan Şahin, Cami inşaatında çalışanlara kolaylıklar dileyerek, "Cami yapımına emek veren destek çıkan tüm hayırseverlere ve kurumlara teşekkür ederim." dedi.

Başkan Şahin, daha sonra esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyerek bol kazançlı bereketli bir hafta geçirmelerini diledi.

Hacı Hasan Gündüz Cami tamamlandığında, 900 metrekare kapalı alan üzerinde iki katlı ve mahfili ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Gasilhanesi ile çift minareli caminin süslemeleri de bitten cami yakında ibadete açılacak.