Midyat Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Midyat Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsalda sokak hayvanlarını yemleme ve besleme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Midyat Belediyesi ekipleri, soğuk havada sokakta yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Ekipler, ilçenin farklı noktalarında güvercin, serçe, köpek ve kediler için yem bırakıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, düzenli olarak sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktıklarını belirterek, "Besleme noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yaparak hayvanları aç ve susuz bırakmıyoruz. Özellikle yoğun kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlandıkları için bunu daha sık yapıyoruz." dedi.

Kar yağışı sürdüğü müddetçe çalışmalara devam edeceklerini aktaran Şahin, bazı sahipsiz eşek, köpek ve kedileri toplayarak barınağa yerleştirdiklerini bildirdi.

Şahin, "Vatandaşlarımız da daha önce yaptırdığımız köpek ve kedi kulübelerine su ve mama desteğinde bulunabilirler. Duyarlılıkları için Midyatlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.