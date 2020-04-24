Midyat Belediyesi önünde İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye binası önünde İstiklal Marşı okundu.

Belediye binası önünde bir araya gelen Belediye Başkanı Veysi Şahin, Başkan yardımcıları Şehmus İleri, Metin Kutlu, Abdurrahim Çelik, belediye personeli ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

İstiklal Marşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, maske takılarak okundu.

Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Evlerinde ışıkları açıp kapatan vatandaşlar desteklerini gösterdiler.