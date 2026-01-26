Midyat\'ta Ev Yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde maddi hasar meydana geldi.