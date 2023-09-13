Bu videoyu izleyenler "Bir daha midye yemem" demekten kendini alamıyor - Son Dakika

Bu videoyu izleyenler "Bir daha midye yemem" demekten kendini alamıyor

Bu videoyu izleyenler "Bir daha midye yemem" demekten kendini alamıyor
Son Güncelleme: 13.09.2023 10:35

Son dönemlerin en popüler sokak lezzetlerinden biri olan midyelerin temizliği sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından tartışma konusu oldu. Videoda bir kadının pislik içerisindeki midyeleri yıkanması için makineye attığı görülüyor.

Son dönemlerin en popüler sokak lezzetlerinden biri olan midyelerin ne kadar temiz olduğu uzun zamandır tartışılıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video olayı başka bir boyuta taşıdı.

"BU BİLDİĞİNİZ ÇÖP"

Bahsi geçen videoda pislik içerisindeki midyeleri yıkamaya veren bir kadının "Bu bildiğiniz çöp. Çöpün içinden midyeyi alıyoruz" dedikten sonra midyeleri makineye attığı anlar yer alıyor.

"DAHA DA YEMEM"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Bir zevkimiz vardı onun da içine ettiler", "Mide bulandırıcı", "Neyse ki bugüne dek hiç ağzıma sürmedim", "Daha da yemem" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu videoyu izleyenler 'Bir daha midye yemem' demekten kendini alamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu videoyu izleyenler "Bir daha midye yemem" demekten kendini alamıyor - Son Dakika
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