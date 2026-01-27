Migros, 43 Dağıtım Merkezini Kendi Kadrosuna Aldı - Son Dakika
Migros, 43 Dağıtım Merkezini Kendi Kadrosuna Aldı

27.01.2026 12:54
Migros, taşeron firmalardan 43 dağıtım merkezi çalışanını bünyesine alarak 63 bin çalışan oldu.

Migros, son yıllarda yapılan depo yatırımları ile büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek için Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilen 43 dağıtım merkezinin çalışanlarını kendi bünyesine kattı. Böylece, Migros'un doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı.

Migros, son yıllarda yaptığı depo yatırımları ile büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek amacıyla Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilen 43 dağıtım merkezinin çalışanlarını bünyesine kattı. Kurulduğu günden beri çalışanlarının refahını önceliği kabul eden Migros, perakende sektöründe çalışan haklarının gözetilmesi konusunda da öne çıkıyor. Migros mağazalarında 54 yıldan beri sendikalı çalışma sistemi yürütülüyor.

Dağıtım merkezlerinde görev alan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil olmasıyla, firmanın doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı. Dağıtım merkezlerinde görev yapan çalışanlar, kadroya geçerek kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros Grubu'ndaki yaklaşık 45 bin çalışanın faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanabilecekler.

Migros'tan yapılan açıklamada, "Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz olarak sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla gücümüze güç kattık" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

