Migros İşçileri İçin Eylem

11.02.2026 10:38
Gaziantep'te Emek ve Demokrasi Platformu, işten atılan Migros depo işçilerinin işe iadesini talep etti.

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu işten atılan Migros depo işçilerinin işe iadesini ve sendikal baskıların sona erdirilmesini istedi.

Gaziantep Atatürk Bulvarı'nda bulunan Migros Jet önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Migros depo işçilerinin yürüttüğü eyleme destek verdi.

Platform adına açıklamayı avukat Sevgül Özdemir okudu. Özdemir, Türkiye'nin dört bir yanında Migros depolarında çalışan işçilerin düşük ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve ağır vergi yüküne karşı mücadele ettiğini belirterek, direnişin yalnızca ücret artışı talebi değil, insanca yaşam mücadelesi olduğunu söyledi.

Migros'un uzun yıllar taşeron sistemiyle işçileri güvencesiz çalışmaya zorladığını ifade eden Özdemir, işçilere düşük ücret dayatıldığını, banka promosyonlarının ödenmediğini ve vergi yükünün çalışanların sırtına yüklendiğini belirtti. İşçilerin biriken tepkisinin açığa çıktığını kaydeden Özdemir, "Migros depo işçileri, Türkiye'de milyonlarca emekçinin sürüklendiği sefalet düzenine karşı direndi" dedi.

Özdemir, Migros yönetiminin işçilerin sendika seçme hakkını engellemek için işkolu değişikliği gibi uygulamalara başvurduğunu savundu.

"Migros Depo işçilerinin talepleri, insanca çalışma koşulları isteyen milyonlarca işçinin talebidir" diyen Özdemir, direnişe öncülük eden sendikanın muhatap alınmasını, işten atılan işçilerin derhal işe iade edilmesini, işçiler üzerindeki sendikal baskıların sona ermesini ve eylem yasaklarının kaldırılmasını istediklerini bildirdi."

Kaynak: ANKA

