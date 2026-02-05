Migros işçilerine destek eylemi - Son Dakika
Migros işçilerine destek eylemi

05.02.2026 11:20
Hopa'da Migros depo işçilerine destek amacıyla basın açıklaması yapıldı, talepler sıralandı.

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde Migros depo işçilerinin sürdürdüğü direnişe destek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Hopa Merkez'de Migros önünde toplanan grup adına konuşan Umut-Sen Karadeniz Temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu, Migros yönetiminin sunduğu yüzde 28'lik ücret artışını "sefalet zammı" olarak nitelendirdi.

Migros depo işçilerinin 23 Ocak Cuma İstanbul'da başlattığı direniş 12 ilde 20 depoya yayıldı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde 5 bini aşkın işçi, Migros yönetiminin sunduğu yüzde 28'lik zam teklifine karşı iş bıraktı. Bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanında yapılan basın açıklamalarıyla direnişe destek verildi. Hopa'da Migros önünde bir araya gelen yurttaşlar da işçilere desteğini duyurdu.

Umut-Sen Karadeniz Temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu, 5 bini aşkın işçinin insanca yaşam koşulları talebiyle iş bıraktığını belirterek, depo işçilerinin yüzde 50 net zam, vergi kesintilerinin işveren tarafından karşılanması ve taşeron sistemine son verilmesi taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı. İşçilere yönelik baskı, fişleme ve toplu işten çıkarmalara da dikkat çeken Hacımuratoğlu, Migros yönetimini sendikayı meşru muhatap olarak kabul etmeye çağırdı ve işten atılan işçilerin derhal geri alınmasını istedi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Serpil Hacımuratoğlu, Migros depolarında çalışan 5 binin üzerinde işçinin yüzde 28'lik zam teklifine karşı iş bıraktığını, işleyişin durduğunu ve tedarik zincirinin işlemez hale geldiğini ifade etti. Depo işçilerinin yüzde 50 net zam, vergi kesintilerinin Migros tarafından karşılanması, promosyon ödemelerinin eksiksiz verilmesi ve taşeron yerine Migros kadrosunda çalıştırılma taleplerini sıraladı.

Migros yönetiminin işçilerin kendi bünyesine alınacağını duyurduğunu ancak diğer talepler konusunda somut adım atmadığını belirten Hacımuratoğlu, ayrıca iş kolu değişikliğiyle işçilerin istedikleri sendikada örgütlenme haklarının fiilen gasbedildiğini ifade etti.

Depolarda baskı kurulduğunu, işçilerin fişlendiğini ve yaklaşık 300 işçinin toplu şekilde işten çıkarıldığını söyleyen Hacımuratoğlu, direnişin depo içlerinde, depo önlerinde ve Migros patronu Tuncay Özilhan'ın evinin önünde sürdüğünü aktardı.

Hacımuratoğlu, işçilerin taleplerinin haklı ve meşru olduğunu vurgulayarak, işten atılanların geri alınmasını, baskıların sona erdirilmesini, DGD-SEN'in meşru muhatap olarak kabul edilmesini ve mücadele kazanılana kadar Migros'un boykot edilmesini istedi.

Atakan Asılbay da bu mücadelenin 28 bin lirayla geçinmeye çalışanların mücadelesi olduğunu belirterek, halkı işçilere destek olmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

