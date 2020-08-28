Migros okul ihtiyaçlarını geniş seçeneklerle sunuyor - Son Dakika

Migros okul ihtiyaçlarını geniş seçeneklerle sunuyor

Migros, yeni eğitim-öğretim yılında çocuklar için tabletten kırtasiye grubuna en kaliteli ürünleri geniş seçeneklerle sunuyor.

Migros okul ihtiyaçlarını geniş seçeneklerle sunuyor, System.String[]

Migros, yeni eğitim-öğretim yılında çocuklar için tabletten kırtasiye grubuna en kaliteli ürünleri geniş seçeneklerle sunuyor.

Migros'dan yapılan açıklamaya göre, online İngilizce dil kursu fırsatları Migros müşterilerini bekliyor.

Okul alışverişinin güvenilir adresi Migros, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okulda ihtiyaç duyabileceği malzemeleri 376 farklı kalite kontrolünden geçtikten sonra raflarına taşıyor.

Türkiye'nin 81 ilindeki Migros mağazaları, 700'ü aşkın ürün seçeneğini uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Tek seferde 45 TL ve üzeri kırtasiye alışverişleri 2 Eylül tarihine kadar 8 Money hediye kazandırıyor.

3-16 Eylül tarihleri arasında Money Bonus ile tek seferde yapılan 45 TL'lik alışverişler ise yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Kırtasiye grubunda Sadece Migros'ta bulunan ürünlere geniş yer verilirken, öğrenciler School Time ve KulinArt markalı ürünlerin yer aldığı yüzlerce ürüne sadece Migros mağazalarından ulaşabilecek.

Migros'ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı okul çantası ortalama 19,55 TL'ye hazırlanırken; onlarca farklı renk ve model seçeneği bulunan sırt çantaları 24,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Desenleri ile çocukların hayran olacağı defterler ise 1,50 TL'den başlayan fiyat ve geniş bir portföye sahip.

Ayrıca çocukların uzaktan eğitimde ihtiyaç duyduğu Alcatel 1T 16 GB Premium Siyah Tablet, 799,90 yerine 699,90 TL; Samsung 32 GB Wi Fi tablet, 1,099 yerine 949 TL; Canon Pixma E414 yazıcı tarayıcı ve fotokopi cihazı, 359,90 yerine 339,90 TL; Everest CM-890 metalik 1600 DPİ Mouse ise 44,90 yerine 34,90 TL'den satışa sunuluyor.

Dört farklı renk seçeneği ile Wood sırt çantası 44,90 yerine 34,90, Brick Bag tek gözlü kalem çantası 6,90 yerine 4,90 TL, Wide beslenmeli ilkokul çantası 59,90 yerine 34,95 TL, Meteksan A4 dikişli 96 yaprak defter 7,90 yerine 5,50 TL, Kulinart PP kapak 35x50 cm 20 yaprak resim defteri 14,90 yerine 9,90 TL, Ark çantalı 17 çeşit 70 parça okul seti 39,90 yerine 34,90 TL, Faber Castell Party 4'lü kurşun kalem 8,90 yerine 7,50 TL.

Globox 400 gr alüminyum matara 37,95 yerine 32,95 TL, Pritt 24'lü keçeli boya kalemi 23,50 yerine 20,90 TL, Pritt parmak boya 22,50 yerine 19,90 TL, School Time şeffaf renkli rulo kaplık 1,25 yerine 0,95 TL, School Time 3'lü renkli silgi 3,50 yerine 2,75 TL, School Time fon kartonu 3,90 yerine 1,95 TL, School Time çıtçıt dosya 1,75 yerine 0,99 TL'lik fiyatlarıyla Migros'ta.

Migros raflarındaki tüm kırtasiye ürünleri 376 farklı kontrolden geçiyor

Üretimden tüketime kadar uzanan Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi'nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde de titizlikle yerine getiren Migros, satışa sunduğu tüm kırtasiye ürünlerini, Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları çerçevesinde 376 farklı kalite kontrolünden geçiriyor.

Migros'un satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin hepsi uluslararası standartlar çerçevesinde Fitalat, Kadmiyum, alerjen ve kanserojen boyar maddeler, Formaldehit, PAH, Nikel, Azo boyar maddeler ve ağır metaller içermemesi için pek çok test aşamasından geçiyor.

Etiketlerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan da ürünlere ait analiz raporları alınıyor. Tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, sadece güvenilir ürünleri raflarına taşıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Migros mağazalarının kasalarından ve Migros Sanal Market'ten alınabilen PNR kodları, kaçırılmayacak dil kursu fırsatları sunuyor.

Amerikan Kültür ve İngiliz Kültür tarafından online olarak düzenlenen dil eğitimi, Migros müşterilerine sınıf eğitimi zorunlu olmadan İngilizce öğrenme ayrıcalığı yaşatıyor.

Türkiye'nin saygın dil kursları tarafından düzenlenen eğitimler için 4 kur 449.90, 4 kur + online eğitim koçu hizmeti 949,90, 2 ay, haftada 2 gün online İngilizce konuşma kursu 549,90 ve 2 ay haftada 3 gün İngilizce konuşma kursu 669,90 TL'lik fiyatları ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm kur seçeneklerinde vade farksız 3 taksit imkanı bulunuyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros okul ihtiyaçlarını geniş seçeneklerle sunuyor - Son Dakika Ekonomi

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