Mihalgazi Kaymakamlığı evden çıkamayanlara yardım yaptı - Son Dakika

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Mihalgazi Kaymakamlığı evden çıkamayanlara yardım yaptı
7 saat önce
Mihalgazi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yeri tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yardım yapıldı.
Mihalgazi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yeri tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yardım yapıldı.
Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran talimatlarıyla Mihalgazi'deki 65 yaş üstü, yalnız yaşayan, kronik hastalığı olan ve evden çıkması kısıtlananlara gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıldı.
İhtiyaç sahibi 130 aileye ulaştırılan yardımların devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:04 Kaynak: AA
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