Mihalıççık'ta Şehitler Çeşmesi Açıldı
1 saat önce
Mihallıçık ilçesinde "Şehitler Çeşmesi" törenle açıldı.
Mihallıçık ilçesinde "Şehitler Çeşmesi" törenle açıldı. Mihalıççık
İlçe Belediyesi tarafından Yunus Emre Parkı içinde yapılan ve üzerinde Mihalıççıklı 16 şehidin isminin yazılı olduğu Şehitler Çeşmesi'nin açılışı dualarla eşliğinde yapıldı.
Törene İlçe Kaymakamı Mesut Ateş
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ahmet Coşkun
, İlçe Belediye Başkan Vekili Engin Eren, İlçe Emniyet Amiri Murat Öz ile diğer ilgililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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