Son Dakika Haberleri: Mihalıççık'ta Şehitler Çeşmesi Açıldı

Mihalıççık'ta Şehitler Çeşmesi Açıldı

1 saat önce

Mihallıçık ilçesinde "Şehitler Çeşmesi" törenle açıldı.

Mihalıççık'ta Şehitler Çeşmesi Açıldı, System.String[]
Mihallıçık ilçesinde "Şehitler Çeşmesi" törenle açıldı.

Mihalıççık İlçe Belediyesi tarafından Yunus Emre Parkı içinde yapılan ve üzerinde Mihalıççıklı 16 şehidin isminin yazılı olduğu Şehitler Çeşmesi'nin açılışı dualarla eşliğinde yapıldı.

Törene İlçe Kaymakamı Mesut Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Coşkun, İlçe Belediye Başkan Vekili Engin Eren, İlçe Emniyet Amiri Murat Öz ile diğer ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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