Son Dakika Haberleri: Mikc Filipinler'in Güneyindeki Saldırıyı Kınadı

Mikc Filipinler'in Güneyindeki Saldırıyı Kınadı

1 saat önce

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Filipinler'in güneyindeki Cotabato şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Mikc Filipinler'in Güneyindeki Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Filipinler'in güneyindeki Cotabato şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

MİKC'ten yapılan yazılı açıklamada, dün Cotabota'daki "South Seas" alışveriş merkezinin girişinde patlatılan bombalı saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Sivilleri öldürme ve zarar verme amacıyla yapılan bu eylemin "korkaklık, insanlık dışı ve vahşi" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu şeytani saldırının yetkililerce derinlemesine araştırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırının, 21 Ocak 2019'da Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) oylanacağı referandum çalışmalarını yoğunlaştırdığımız dönemde meydana gelmesinden dolayı üzgünüz. Geçmişte de Bangsamoro barış sürecini sona erdirmek için benzer olaylara başvuruldu. Önceden yaptığımız gibi biz kararlılıkla yolumuza bakmalı, ilerlemeliyiz ki barışı tesis edebilelim."

Cotabota halkına itidal çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrılma zamanı değil, beraber olma zamanı. Tam da bu yüzden, anavatanımızda güvenliğin olmaması nedeniyle, BOL'un referandumda geçmesiyle bölgesini ve halkını koruyacak, barış ve istikrarı terfi edecek bir hükümetin kurulması konusunda çaba sarf ediyoruz."

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Filipinler Ordusundan Tümgeneral Cirilito Sobejana, dün yaptığı açıklamada, Cotabato şehrindeki "South Seas" alışveriş merkezinin girişinde bomba patladığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Seas, Filipinler, Güncel
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