Mikroart ile Macar-Türk Dostluğu

"Detaylarda Saklı Dostluk: Macar-Türk Ortak Tarihine Mikroart ile Bakış" başlıklı sergi, 18 Şubat'ta ziyarete açılacak.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez, Macaristan'ın kültür tarihinden seçilen önemli şahsiyetleri, sergideki eserlerde bir araya getiriyor.

Sanatçı Murat Uçar'ın mikroart çalışmalarıyla yorumladığı 23 ismin büyük bir kısmı, Macaristan tarihinde öneme sahip olmasının yanı sıra Türkiye'de de fiilen bulunmuş veya tanınan isimlerden oluşuyor.

Macaristan ve Türkiye arasındaki köklü tarihsel ve kültürel ilişkileri çağdaş bir sanat diliyle ele alan sergi, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllara yayılan ortak hafızasını tarih, kültür, bilim ve sanat alanında iz bırakmış önemli şahsiyetler üzerinden mikro ölçekte hazırlanmış eserlerle görünür kılıyor.

İki ülke arasındaki dostluk sanatsal bir anlatıya dönüşecek

Mikroart tekniğiyle üretilen çalışmalar, izleyiciyi detayların içine çekerek iki ülke arasındaki karşılıklı etkileşimi ve dostluğu sanatsal bir anlatıya dönüştürüyor.

Sergi kapsamında bu çok katmanlı ilişkinin tarihi ve kültürel boyutlarının sanat aracılığıyla yeniden yorumlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, iki halk arasındaki tarihsel ve kültürel bağların sanat yoluyla aktarılması, iki ülke ilişkilerinde rol oynamış şahsiyetlerin görünür kılınması, ortak geçmişin çağdaş sanatsal üretimle ele alınması da hedefleniyor.

Imre Thököly, Ilona Zrinyi, II. Ferenc Rakoczi, Kelemen Mikes, İbrahim Müteferrika, Lajos Kossuth, Richard Guyon, György Kmety, Armin Vambery, Ödön Szechenyi, Ferenc Liszt, Imre Karacson, Karoly Kos, Antal Rethly, Bela Bartok, Sandor Hadi, Ferenc Molnar, Sandor Petofi, Attila Jozsef, Magda Szabo, Katalin Kariko, Ernö Rubik ve Şair Nigar Hanım'ın portreleriyle yer alacağı sergi, 17 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.