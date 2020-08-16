Milan'da Hakan Çalhanoğlu kararı!

Spor Arena Dış Haber | İtalya basınında yer alan haberde Zlatan Ibrahimovic ile henüz anlaşma sağlayamayan Milan'ın bu konuda acele etmediği, Hakan Çalhanoğlu'nu ise takımda tutmak için kısa süre içerisinde menajeriyle görüşme yapılacağı belirtildi.

Pandemi arası sonrasında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Milan; Hertha Berlin, Leipzig ve Schalke 04'ün ilgilendiği Hakan'ın 2,5 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam yapıp sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.