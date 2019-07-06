Milan, Hernandez'i kadrosuna kattı
10 dakika önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız futbolcu Theo Hernandez'i renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:10 Kaynak: AA
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan
, Fransız futbolcu Theo Hernandez'i renklerine bağladı.
Milan Kulübü, İspanya
'nın Real Madrid
takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.
Milan'ın bu transfer için 20 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
Geçen sezon Real Sociedad
'a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.
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