Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları

05.02.2026 11:40
İtalya, 2026 Kış Olimpiyatları'na 34 bin sporcu ile ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta 25. kez düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'na bugüne kadar 34 binin üzerinde sporcu katıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre geride kalan 102 yılda düzenlenen 24 olimpiyatta 23 bin 826'sı erkek, 10 bin 631'i kadın olmak üzere 34 bin 457 sporcu madalya için yarıştı.

Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924'te ilki gerçekleştirilen kış olimpiyatları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar, 1948'den itibaren günümüze kadar devam etti.

İtalya 3. kez ev sahibi

İtalya, 102 yıllık tarihinde kış olimpiyatlarını 3. kez düzenleyecek.

ABD, 4 kezle organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.

Şu ana kadar 13 ülkenin ev sahipliği yaptığı oyunlar, ABD ve İtalya'nın yanı sıra Fransa'da 3, İsviçre, Norveç, Avusturya, Japonya ve Kanada'da ikişer kez, Rusya, Almanya, Yugoslavya, Güney Kore ve Çin'de de birer defa gerçekleştirildi.

Milano-Cortina'da 2 bin 871 sporcu

İtalya'da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak.

Milano-Cortina 2026, en yüksek kadın sporcu sayısına (1338) ulaşılan organizasyon olacak.

Bugüne kadarki en yüksek katılıma ise 2 bin 922 sporcu ile PyeongChang 2018'de ulaşıldı.

Ev sahibi ülkeler ve sporcu sayıları

Organizasyon tarihinde, düzenlendiği yıl ve ülkeler ile erkek ve kadın olmak üzere toplam sporcu sayıları şöyle:

YILYERERKEKKADINTOPLAM
1924Chamonix (Fransa)24711258
1928St. Moritz (İsviçre)43826464
1932Lake Placid (ABD)23121252
1936Garmisch-Partenkirchen (Almanya)56680646
1948St. Moritz (İsviçre)59277669
1952Oslo (Norveç)585109694
1956Cortina d'Ampezzo (İtalya)687134821
1960Squaw Valley (ABD)521144665
1964Innsbruck (Avusturya)8921991091
1968Grenoble (Fransa)9472111158
1972Sapporo (Japonya)8012051006
1976Innsbruck (Avusturya)8922311123
1980Lake Placid (ABD)8402321072
1984Saraybosna (Yugoslavya)9982741272
1988Calgary (Kanada)11223011423
1992Albertville (Fransa)13134881801
1994Lillehammer (Norveç)12155221737
1998Nagano (Japonya)13897872176
2002Salt Lake City (ABD)15138862399
2006Torino (İtalya)15489602508
2010Vancouver (Kanada)152210442566
2014Soçi (Rusya)171411592873
2018PyeongChang (Güney Kore)168012422922
2022Pekin (Çin)157312882861

Toplam238261063134457

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, İtalya, Spor, Son Dakika

