Milas-Bodrum Karayolunda Kaza: Bir Yaralı

Milas- Bodrum karayolunda hakimiyeti kaybolan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ANK 651 plakalı araç sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç şarampole uçarak durabilirken, araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA