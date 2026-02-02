Milas'ta 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Milas'ta 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

02.02.2026 21:21
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

