Son Dakika Haberleri: Milas'ta 6 bin balya saman kül oldu
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Milas'ta 6 bin balya saman kül oldu

1 saat önce

Milas ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangında büyük zarar oluştu.

Milas'ta 6 bin balya saman kül oldu, System.String[]
Milas ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangında büyük zarar oluştu. 6 bin balya samanın yandığı yangının kaynak makinesinden çıktığı ileri sürüldü.

Milas Cumhuriyet Mahallesi Şeftali İrimi Sokakta bulunan saman deposunda çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonrası maddi zararın 100 bin TL'nin üzerinde olduğu ve yangında 6 bin balya samanın yandığı açıklandı. - MUĞLA
İtfaiye, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
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