Milas'ta 6 bin balya saman kül oldu
1 saat önce
Milas ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangında büyük zarar oluştu.
Milas Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangında büyük zarar oluştu. 6 bin balya samanın yandığı yangının kaynak makinesinden çıktığı ileri sürüldü.
Milas Cumhuriyet Mahallesi
Şeftali İrimi Sokakta bulunan saman deposunda çıkan yangın sonrası Muğla
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye
Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.
Yangın sonrası maddi zararın 100 bin TL'nin üzerinde olduğu ve yangında 6 bin balya samanın yandığı açıklandı. - MUĞLA
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