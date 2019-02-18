Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Enkaz Altında (5)

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Enkaz Altında (5)

1 saat önce

BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUMilas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayanın altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Enkaz Altında (5), System.String[]
BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayanın altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi bulunan işçinin kimliği araştırılıyor. Bu arada, kaya altında kalan işçilerin kamyon şoförü Şükrü Otlak ile ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu olduğu belirlendi.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, hastaneye yaralı olarak kaldırılan kamyon şoförü Tayfun Akıncı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu olduğu kaydedildi.

'KAYA BLOKLARI YERİNDEN OYNADI'

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kömürcüoğlu şirketine ait Albit maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan Çınartaş Endüstri Anonim Şirketi tarafından çalışma esnasında göçük oldu, meydana gelen göçük nedeniyle 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmıştır. Maden ocağında bugün patlatma olmadığı belirlenmiş, önceden yapılan patlatma alanındaki albit madenlerinin (kaya bloklarının) sahadan kaldırılması esnasında kaya bloklarının yerinden oynaması sonucu sahada çalışmakta olan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu, kamyon şoförleri Şükrü Otlak, Tayfun Akıncı göçük altında kalmıştır. Şirket çalışanları tarafından Tayfun Akıncı göçük altından çıkartılmış ve Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, hayatı tehlikesi yoktur. Göçük altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde bizzat Cumhuriyet başsavcısı ve dış nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile birlikte keşif icra edilecektir. 1 Cumhuriyet savcısı gerekli talimatları verecek, 1 Cumhuriyet savcısı da derhal ölü muayene işlemlerini icra edecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:27 Kaynak: DHA

Yumrutaş, Sarıkaya, Milas, Güncel
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