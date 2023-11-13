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Milas'ta şiddetli yağış hayatı felç etti: Araçlar güçlükle ilerledi Altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti - Son Dakika

Milas'ta şiddetli yağış hayatı felç etti: Araçlar güçlükle ilerledi Altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti

13.11.2023 19:35  - Güncelleme: 19:38

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağmurun şiddetiyle birlikte birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Vatandaşlar, aniden bastıran yağış karşısında zor anlar yaşarken, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek Milas Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Milas'ta şiddetli yağış hayatı felç etti: Araçlar güçlükle ilerledi

Altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağmurun şiddetiyle birlikte birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Vatandaşlar, aniden bastıran yağış karşısında zor anlar yaşarken, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek Milas Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından ilçe genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağışların altyapının yetersizliği nedeniyle sıkıntıya neden olduğunu ileri sürerken, Milas Belediyesi'ni de göreve davet ettiler. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü yağış sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. ev iş yerleri yağıştan olumsuz etkilendi. Milas Belediyesi'nden acil çözüm talep eden vatandaşlar her yağmur sonrası benzer sıkıntıları yaşadıklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Milas'ta şiddetli yağış hayatı felç etti: Araçlar güçlükle ilerledi Altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta şiddetli yağış hayatı felç etti: Araçlar güçlükle ilerledi Altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti - Son Dakika
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