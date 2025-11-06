Milas'ta Ulaşımı Kolaylaştıracak Yol Çalışmaları Başlıyor

(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kentte ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirmek amacıyla hayata geçirilecek yol açım ve parke kaplama çalışmaları öncesinde alan incelemesi yaparak çalışma planı hazırladı.

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, devam eden çalışmaları yerinde incelemek için gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Topuz, ulaşımı daha konforlu ve güvenilir bir hale getirmek için hayata geçirilecek yol açım ve parke kaplama faaliyetleri öncesinde alan incelemesi gerçekleştirerek çalışma planı hazırladı. Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin ve Fen İşleri Müdürü Tunahan Gökkara ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Topuz, yapılması gereken çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Başkan Topuz, Bahçelievler ve Menteş bölgesini, Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayacak yol açım çalışmasını yerinde inceledi. Proje üzerinde değerlendirmelerde bulunan Topuz, saha ekiplerine talimat vererek çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade etti. Yeni yolun mahalleler arası ulaşımı kolaylaştıracağını belirten Topuz, çalışmamız tüm Milaslılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Topuz, alan incelemelerinde bulundu

Başkan Topuz'un bir diğer durağı, Güneş ve Hacıabdi mahalleleri oldu. Doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde başlatılacak parke kaplama faaliyetleri öncesinde alan incelemesi yapan Topuz, planlamaların tamamlanmasının ardından çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi. Milas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Hurdacılar Çarşısı'nı da ziyaret eden Topuz, ekiplerin yürüttüğü duvar örme çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Hizmetlerimizi hızla tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız"

Başkan Topuz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde ulaşımı daha konforlu ve güvenilir bir hale getirmek için yeni yollar açıyor, var olan yollarımızda üstyapı çalışmaları yaparak parke kaplama faaliyetlerine başlıyoruz. Çalışmalarımız öncesinde hizmetlerimizi gerçekleştireceğimiz alanları ziyaret ederek, Bahçelievler ve Menteş bölgesini Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayacak yol açım çalışması, Güneş ve Hacıabdi mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda sıfırdan parke kaplama çalışması ve duvar örme çalışması devam eden Hurdacılar Çarşısı'nda incelemeler yaparak çalışma yapacağımız alanlarda planlamalar yaptık. Hizmetlerimizi hızla tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Çalışmalarımız tüm Milaslı hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.