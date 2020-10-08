Millet'e modern pazar - Son Dakika

Millet'e modern pazar

08.10.2020 16:29
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Yıldırım Belediyesi'nin Millet Mahallesi'ne inşa edeceği modern kapalı pazar yeri için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin Millet Mahallesi'ne inşa edeceği modern kapalı pazar yeri için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği modern kapalı pazar yerine ilk kazmayı vurdu. 10 bin 333 metrekarelik inşaat alanına sahip Millet Kapalı Pazar Yeri tamamlandığında tesiste 238 tezgah ve 105 araçlık otopark yer alacak. Kapalı pazar yeri olarak hizmet verecek çok amaçlı tesis, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları, satış birimleri, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de bulunacak.

Kapalı pazar yerlerinin nüfus yoğunluğu yüksek olan ve gelişen şehirler için önemli birer ihtiyaç olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Günümüzün gelişen dünyasında kültür merkezleri, kent parkları, mesire yerleri, spor tesisleri gibi insanların yaşam standartlarını artıran sosyal alanların yanında modern ve nitelikli kapalı pazar alanları da sağlıklı ve taze gıdaya hijyenik ortamlarda ulaşmak isteyen hemşehrilerimizin beklentileri arasında yer alıyor. Bizler de mahalli idare olarak bu doğrultuda ihtiyaca cevap veren çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Maksatlarının bu hizmetlerden ilçe sakinlerinin tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "İlçemize kazandırdığımız sosyal alanlarının artmasıyla Yıldırım'da yaşayan hemşehrilerimizin yaşam standartlarında ve refah seviyesinde de bu doğrultuda gelişme söz konusu olacak. Bu kapsamda kapalı modern pazar yerlerini şehrimizin birçok noktasında kazandırıyoruz. Hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak kullanılacak Millet Kapalı Pazar Yeri, özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile bölge sakinlerimize hizmet verecek. Doğru şehirleşme adımlarıyla ilçemizin gelişmesine öncülük eden Millet Mahallesi'nde önemli bir eksiklik olan ve çalışmalarına başladığımız kapalı pazar yerinde,mahalle sakinlerimiz hijyen içerisinde ve güvenle alışveriş yapabilecek. Pazar alanı olarak hizmet vermenin yanında haftanın belirli günleri ise otopark olarak kullanılacak modern pazar yeri, bölgede otopark problemleri yaşanmasının da önüne geçecek. Kapalı pazar yerimiz bölge sakinlerimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Millet'e modern pazar
Millet'e modern pazar
Millet'e modern pazar

Yıldırım, Ticaret, İnşaat, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Millet'e modern pazar - Son Dakika

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