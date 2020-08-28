Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Özbekistan, Türkmenistan, Sırbistan, Nijerya, Ekvator Ginesi ve Togo ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 29 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" hakkındaki karara göre, Türkiye KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde kullanılmak üzere 250 Kutu Favipiravir hibe etti.

Ankara'da 14 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" hakkındaki karara göre, Türkiye dostluk ve iyi niyet jesti olarak Özbekistan'a 40 bin tulum, 200 bin cerrahi maske, 50 bin N95 maske, 5 bin siperlik, 10 bin kutu hidroksiklorokin ile bin kutu Favipiravir hibe etti.

Ankara'da 29 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya ilişkin karara göre de Türkiye Türkmenistan'a 20 ventilatör, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 10 bin tulum ve 10 bin kutu hidroksiklorokin tablet hibe etti.

Ankara'da 29 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" hakkındaki karara göre, Türkiye, iyi niyet ve dostluk jesti olarak Sırbistan'a birer solunum ve röntgen ile 3 ultrason cihazı başta olmak üzere çok sayıda çeşitli tıbbi malzeme hibe etti.

Abuja'da 2 Mart 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması hakkındaki karara göre, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi teşvik edilecek.

Söz konusu mutabakatın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla da "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO)" kurulacak.

Ekvator Ginesi ve Togo ile "vize muafiyeti" anlaşmaları

Malabo'da 22 Temmuz 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Resmi ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karara göre, her iki ülkenin diplomatik, hizmet, resmi ve hususi pasaport hamili vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek ve herhangi bir 180 günlük dönemde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Lome'de 20 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karara göre de, her iki ülkenin diplomatik pasaport hamili vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek ve herhangi bir 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Kırgızistan ile "Ekonomik İş Birliğine Dair Eylem Planı"

Ankara'da 22 Kasım 2019'da imzalanan "Türk-Kırgız Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması" hakkındaki karara göre, iki ülke arasında "Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planı" kabul edildi.

Eylem planı, ticaret ve yatırım, sanayi ve teknoloji, ulaştırma ve iletişim, enerji ve madencilik, gümrük, sağlık, tarım ve gıda güvenliği, finans, bankacılık, kültür ve turizm, spor, eğitim ve bilim çalışma ve sosyal güvenlik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini içeren 76 faaliyeti kapsıyor.

Türkiye adına 1 Ağustos 2019'da imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Savunma Bakanları Arasında İmzalanan NATO E-3A İş Birliği Programı Çokuluslu Mutabakat Muhtırasının NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sisteminin Modernizasyonuna İlişkin Ekine Dair Altıncı Değişikliğin Onaylanması" hakkındaki kararda ise, NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sisteminin modernizasyonuna ilişkin çeşitli teknik ve mali değişiklikler yer alıyor.

Öte yandan, "IPA II-Katılım Öncesi Yardım Aracı Kapsamında 2014 ve 2015 Yılları Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programlarına Ait Finansman Anlaşmalarına İlişkin Operasyonel Uygulama ve İcra Dönemi Sona Erme Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokollerinin Onaylanması" hakkındaki karara göre, söz konusu anlaşmalara ilişkin operasyonel uygulama ve icra dönemi tarihlerinin 1 yıl uzatılması kararlaştırıldı.