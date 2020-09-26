Milletvekili Ahmet Erbaş: "Borçlar ertelensin, matrah artırılsın" - Son Dakika

Milletvekili Ahmet Erbaş: "Borçlar ertelensin, matrah artırılsın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Pandemi sebebiyle ertelenen borçlarda ödeme günü geldi kapıya dayandı.

Milletvekili Ahmet Erbaş:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Pandemi sebebiyle ertelenen borçlarda ödeme günü geldi kapıya dayandı. Ancak pandemi sürecini henüz atlatabilmiş değiliz. Esnafın sıkıntıları halen devam ediyor. Bu nedenle, ödemeler ya uzun vadeye yayılmalı ya da süreç geçene dek ertelenmeye devam edilmelidir "dedi.

Esnafın zor durumda olduğunu belirten Erbaş, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle Kütahya'da öğrenciye yönelik hizmet veren, kafe, yurt, servis, eğlence gibi sektörler geride kalan altı ayı hep ekside kapattılar. Kimi kirasını ödeyemediği için geçici süre iş yerini kapattı. Kimisi ise belki bir umut diye sektör değişikliğine gitti. Kimisi de iş yerini tamamen kapattı. Tüm esnafın tek umudu ise yeni eğitim öğrenim dönemi idi. Ancak ilimizde bulunan üniversitelerin uzaktan eğitim sistemini seçmesi nedeniyle, esnafımızın hayalleri suya düşmüştür" diye konuştu.

"Vergi ve prim borçları yeniden ertelensin"

Esnafın sorunlarını mecliste gündeme getireceğini ifade eden Erbaş, "Geçtiğimiz dönemde devletimizin hemen hemen her sektöre gerekli yardımları gücünün elverdiğince yaparak, küçük esnafa bu zor süreci fazla hissettirmemeye çalışmıştır. Bu yapılan çalışmalardan bir tanesi ise vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesiydi. Çok kısa süre sonra bu süreç sona erecek ve ertelenen vergi borçları ödenmeye başlayacak. Ama halen küçük esnafımız pandemi sürecini atlatabilmiş değil. Bu nedenle TBMM açılır açılmaz, vergi ve prim borçları için yeniden düzenleme yapılmalı ve borç ertelemeleri devam etmelidir. Esnafımız rahat olsun. Yüce meclis yeni dönem açılır açılmaz, halkımızın dert ve sorunlarını mecliste gündeme getireceğim" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde alınan ekonomik önlemlere, matrah artırımının da eklenmesinin faydalı olacağını düşündüğünü dile getiren Milletvekili Ahmet Erbaş, "Matrah artırımı ile hem zor günler geçiren esnaf rahatlar, hem de vergi affı için müracaat edildiğinde hazineye gelir aktarılmış olur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Milletvekili Ahmet Erbaş: Borçlar ertelensin, matrah artırılsın

Milletvekili, Kütahya, Vergi, Asker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 20:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Ahmet Erbaş: 'Borçlar ertelensin, matrah artırılsın' - Son Dakika

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