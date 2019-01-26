Milletvekili Gülpınar Nikah Şahidi Oldu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, düğün törenine katıldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, düğün törenine katıldı.



Siverekli iş adamı Ayhan Timurtaş'ın kızının düğün törenine katılan Gülpınar, nikah şahidi oldu. Nikah töreninin ardından gelin Pervin Timurtaş ve damat Zekeriya Bulut çiftini tebrik eden Gülpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesini herkesin bildiğini anımsattı.



Bölgede böyle bir tavsiyeye pek ihtiyaç olmadığını aktaran Gülpınar, "Allah'a şükür biz o tavsiyeyi fazlasıyla yerine getiriyoruz zaten. Bu konuda Cumhurbaşkanımızı üzmeyeceğiz. Bu kardeşlerimiz de vatana millete hayırlı çocukları dünyaya getirip topluma faydalı olarak yetiştirecekler." dedi.



Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Sabri Kirişçi, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

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