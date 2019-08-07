Milletvekili Şahin'den Başkan Sarı'ya ziyaret
1 saat önce
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38 Kaynak: AA
, Nizip
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
'yı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Sarı'nın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Şahin, Başkan Sarı'nın göreve geldiği günden itibaren yoğun ve hızlı bir tempoda çalışmalarını sürdürdüğünü, kendilerinin de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Belediyecilik, samimiyet, ihlas ve gayretle çalışmayı gerektiren uzun soluklu bir yolculuktur bu uzun soluklu yolculukta Nizip Belediyesi
olarak bizim için vatandaşımızın memnuniyeti hep ön planda olmuştur. İnsanı merkeze alan bir bakış açısıyla her yaştan Nizip'in hizmetine koşarak yolumuza devam edeceğiz Sayın Milletvekilimize bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." dedi.
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