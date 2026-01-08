Milleyha Kuş Cenneti\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Milleyha Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
