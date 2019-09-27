Milli atlet Necati Er'den tarihi başarı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükseldi. Er, finale kalan ilk Türk atlet oldu.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde, erkekler üç adım atlamada Necati Er, üçüncü ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisinde 6. oldu. Bu dereceyle Er, final hakkı elde etti. Necati Er, Türkiye atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu.



Necati Er, "Finalde işim daha kolay olacak. Önemli olan finale yükselebilmekti, zor olan bölümü geçtim. Finale kalamayacağımı düşünmüyordum" dedi.



Erkekler üç adım atlama finali, yarın TSİ 21.45'de gerçekleşecek. - İSTANBUL