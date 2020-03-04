Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu'nun hedefi Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmak

Tunus'ta geçen yıl gerçekleştirilen Grand Prix yarışlarında 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk Türk görme engelli kadın atlet unvanını alan milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, Dubai'deki Grand Prix yarışlarında derece elde edip, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenman yapan 25 yaşındaki Çırakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılından beri milli takımda mücadele ettiğini söyledi.

Dubai'de bu ay yapılacak Grand Prix'e hazırlandığını ifade eden Çırakoğlu, "2013 yılından şu zamana kadar Türkiye şampiyonalarında açık ara farklı hep ben birinci oluyordum. Ancak son iki yılda birinci olmamın yanı sıra rekorlarla beraber bu birincilikler geldi. Rekorlar kırmaya başladıkça hedeflerim de büyüdü." dedi.

Çırakoğlu, yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı antrenör Yılmaz Kaya ile çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, "Nasıl daha ileriye gidebilirim' diye düşünürken hocamla beraber Bursa'da antrenmanlara başladık. Başladığımız andan şu zamana kadar 7 Türkiye rekoru kırdık. 100 metreden 1500 metreye kadar olan tüm rekorları kırdık. İnsanın hem mesafe hem de sürat koşularını aynı anda gerçekleştirmesi aslında çok zordur. Ancak biz bunu birbirimize olan inancımızla, ekip arkadaşlarımızla çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene Tunus'ta gerçekleştirilen Grand Prix yarışlarında 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşarak, bunu başaran ilk Türk görme engelli kadın atlet unvanına kavuştum." diye konuştu.

"Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 4'ün içinde yer almak"

Tokyo'da düzenlenecek paralimpik oyunlarında katılmayı hedeflediğini dile getiren Çırakoğlu, şunlar kaydetti:

"Bu ay Dubai'de Grand Prix yarışımız var. Türkiye, dünya sıralamasında 6. sırada ancak biz ülke kotasına katılmadan ilk 4'e girerek olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen çabayı, antrenörümle, kılavuz atletimle ve eşimin desteğiyle gösteriyoruz. Dubai'ye gideceğimiz son anda kesinleşti. Geniş bir zamana yayamadığımız için antrenmanlarımızı yüzde 90-95'lik tempolarla gerçekleştiriyoruz. Antrenmanlarımızı sıkıştırılmış şekilde yapıyoruz. Ancak yaptığımız antrenmanlarda maksimum seviyede verim aldığımızı düşünüyoruz. Ben kendimi her zaman hazır hissediyorum. Hedefimiz Dubai'deki yarışlarda ilk 4'e girmek. Dünya sıralamasında ilk 4'ün içinde yer almak. Avrupa şampiyonasında kürsünün en üst basamağında, paralimpik oyunlarda ise kürsünün herhangi bir basamağında olmak. 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre branşlarında açık ara farkla Türkiye'de şu anda hem rekor hem de şampiyonluk bizim elimizde. Bu rekorları da bu azim ve kararlılıkla kimseye bırakmayı düşünmüyorum."

Yılmaz Kaya: "400 metreyi 60 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olmayı hedefliyoruz"

Görme Engelliler Milli Takım Antrenörü Yılmaz Kaya da Sevda'ya olan inancının çok yüksek olduğunu ve sporcusunu hep olimpik seviyelerde düşündüğünü söyledi.



Görme engelliler içinde çok yetenekli sporcuların olduğunu belirten Kaya, derecelerine bakıldığında Sevda'nın çok farklı bir sporcu olduğunu işaret etti.

Kaya, 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre mesafelerin hepsinde koşmanın zor ve nadir bir durum olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Atletler genelde 100-200, 200-400, 400-800, 800-1500 metre koşar. Genellikle bu branşlar böyle gider. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ve uluslararası görme engellilerde 100'den 1500 metreye kadar bütün branşlarda rekorları toplayan sporcu yok. Onun için çok özel bir durum. Umuyorum ki Dubai'de hem bayrak yarışlarında hem 400 metrede hem de 800 metrede dereceler elde edecek. Dünya sıralamasında ilk 4'ün içinde yer alarak paralimpik kontenjandan olimpiyatlara katılacak. Haziran ayında Avrupa şampiyonaları var. Orada ise 400 metreyi 60 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olmayı hedefliyoruz. Şu anki verilere baktığımızda bu derece de bize Avrupa şampiyonluğunu getirecek bir derecedir. Akabinde de olimpiyatlarda kürsünün bir basamağına çıkmak olacak hedefimiz. Ben Sevda ile çalışmaktan ve ekibimden çok memnunum. Bu imkanları sağlayan devletimize ve federasyonumuza şükranlarımı sunuyorum."