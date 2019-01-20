Son Dakika Haberleri: Milli Boksör Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Milli Boksör Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

27 dakika önce

Milli boksör trafik kazasında hayatını kaybettiİZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilde bulunan milli boksör Batuhan Kurt hayatını kaybederken, kazada 3 kişi yaralandı.

Milli boksör trafik kazasında hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilde bulunan milli boksör Batuhan Kurt hayatını kaybederken, kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Balıklıova Caddesi'nde Şerif K. yönetimindeki 35 CNR 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamadı. Otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 4 kişiden milli boksör Batuhan Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile Ufuk Partal ve Uğur İncesulu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şerif K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazada ölen Kurt'un Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği boksörü olduğu ve aynı zamanda milli takımda da Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:35 Kaynak: İHA

İzmir, Urla, 3. Sayfa
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