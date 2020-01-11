Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kilis Belediyesini ziyaret etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kilis Belediyesini ziyaret etti (2) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kilis Belediyesini ziyaret etti (2)

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ekonomisi, sosyal, kültürel ve eğitim hayatıyla çok daha güzel bir Kilis için gereğini birlikte yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ekonomisi, sosyal, kültürel ve eğitim hayatıyla çok daha güzel bir Kilis için gereğini birlikte yapacaklarını söyledi.

Selçuk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret ederek, Belediye Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Kilis'in son yıllarda önemli bir kardeşlik örneği gösterdiğini söyledi.

Kilis'in hoşgörülü ve misafirperver bir kent olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün Kilis'te belirli meseleleri ele almak için toplantılar yapıyoruz. Belediye başkanımızın eğitime verdiği desteği geldiğimden beri somut olarak görme imkanım oldu. Bu desteklerin Kilis'in geleceği için çok büyük bir enerji sağlayacağı ve Kilis'in eğitim seviyesinin yükseklere taşınacağı konusunda hiç şüphem yok. Bu anlamda ben huzurunuzda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada hep birlikte Kilis'te eğitime nasıl çıta atlattırırız konusunda büyük mesafeler alacağız. Beraber yaptığımız değerlendirmelerde bunu gösteriyor. İnşallah ekonomisi, sosyal, kültürel ve eğitim hayatıyla çok daha güzel bir Kilis için hepimiz bu yola hazırız, gereğini birlikte yapacağız."

Hayırseverlerden eğitime katkı

Daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığına geçen Selçuk, ardından da Kilis Polisevinde hayırsever iş adamlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Selçuk, okul yapımı için arsa bağışlayan hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

Okulların yapılacağı arazilerde incelemede bulunan Selçuk, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" konulu söyleşiye de katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen söyleşinin ardından Bakan Selçuk, okul yapımı için 51 dönüm arsa bağışı yapan hayırsever Tosyalı ailesiyle Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol törenine iştirak etti.

Törende Bakan Selçuk ile aile adına Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı protokole imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kilis Belediyesini ziyaret etti (2)

Mehmet Abdi Bulut, Ziya Selçuk, Selçuk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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