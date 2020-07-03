Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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