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Milli Eğitim Müdürü kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Müdürü kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

30.12.2021 10:45
Milli Eğitim Müdürü kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, okul çıkışında kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret ettiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz gün okul çıkışında, kontrolden çıkan bir otomobil öğrencilerin arasına dalarak 11...

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, okul çıkışında kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz gün okul çıkışında, kontrolden çıkan bir otomobil öğrencilerin arasına dalarak 11 öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Vücutlarının değişik yerlerinden hafif yaralanan öğrenciler olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu 11 öğrenciden 10'u taburcu edilirken, bir öğrenci kalçasında kırık olması nedeniyle tedavisi yapılmak amacıyla hastanede kontrol altına alındı.

Kaza sonrası İlçeye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, hastanede yatan ve tedavisine devam edilen öğrenciyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu, yaralı öğrenciyle yakından ilgilendi.

Daha sonra ayakta tedavi edilip taburcu edilen öğrencileri okullarında ziyaret eden, İl Milli Eğitim Müdürü Kurt, 'bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin okul çevrelerinde alınması için, yetkililerle görüşüleceğini 'belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Şube Müdürleri de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Milli Eğitim Müdürü kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

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milli eğitim bakanlığı, Fevzi Kurt, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milli Eğitim Müdürü kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika


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