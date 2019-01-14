Milli Eğitim Müdürü Taşbaş'tan Okul Ziyaretleri

Dinar
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, okul ziyaretleri gerçekleştirdi.
Taşbaş, Şube Müdürleri Mehmet Ceylan, Arif Coşkun ve Ahmet Ceviz ile birlikte Göçerli Şehit Piyade
Er Yavuz Öztürk Ortaokulunu, Göçerli Şehit Piyade Er Yavuz Öztürk İlkokulunu, Çiçektepe
İlkokulu, Çiçektepe Ortaokulunu, Doğanlı
İlkokulunu ve Haydarlı
Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Eğitimde kalitenin artırılması odaklı devam eden ziyaretlerde okul idarecileri ve öğretmenler ile okulların genel durumları, başarı seviyeleri, öğrenci veli durumları ve okulların genel ihtiyaçları konuşuldu.
Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, okulların istek ve taleplerini dinleyerek, öğrencilerin en iyi ortamlarda okumaları için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.