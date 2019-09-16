Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 97 kiloda Gürcü Giorgi Melia'yı...
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Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 97 kiloda Gürcü Giorgi Melia'yı yenerek bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 97 kiloda Gürcü Giorgi Melia'yı yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
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