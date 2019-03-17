Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçi Soner Demirtaş, Dünya Evine Girdi

Milli Güreşçi Soner Demirtaş, Dünya Evine Girdi

6 dakika önce

- Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya evine girdiTOKAT - Milli güreşçi Soner Demirtaş, memleketi Tokat'ta düzenlenen düğün merasimi ile dünya evine girdi.

Milli Güreşçi Soner Demirtaş, Dünya Evine Girdi, System.String[]
- Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya evine girdi

TOKAT - Milli güreşçi Soner Demirtaş, memleketi Tokat'ta düzenlenen düğün merasimi ile dünya evine girdi.
Avrupa şampiyonu mili güreşçi Soner Demirtaş, Kübra Bolat ile dünya evine girdi. Çorum'da yapılan düğünün ardından memleketi Tokat'ta düğün yapan Demirtaş'ı güreş camiası, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Düğüne AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Eroğlu, Demirtaş'a bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "O bizim medarı iftiharımız. Göğsümüzü kabartan çok değerli bir kardeşimiz. Rabbim onları bir yastıkta kocatsın nice nice güzelliklere mutluluklara" diye konuştu.
Milli güreşçi Akgül ise bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Düğünüme gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki güreş ailesi var, spor ailesi içerisindeyim" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Çorum, Tokat, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu! Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:02:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçi Soner Demirtaş, Dünya Evine Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]