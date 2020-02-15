Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika

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Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa ikincisi oldu
33 dakika önce
2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu.
(İHA)
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