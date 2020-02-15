Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika

Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa ikincisi oldu

33 dakika önce

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu.

Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa ikincisi oldu, System.String[]

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu.

(İHA)

Süleyman Atlı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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