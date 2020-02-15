Milli güreşçiler 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Gürcü Mirza Skhulukhia'yı 7-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda final mücadelesine çıkan Süleyman Atlı ise gümüş madalyaya uzandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Haydar Yavuz, üçüncülük maçında Gürcü Mirza Skhulukhia ile karşılaştı. Milli güreşçi, karşılaşmayı 7-1 kazanarak bronz madalyaya uzandı. Öte yandan 57 kiloda final mücadelesine çıkan Süleyman Atlı da gümüş madalya kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millilerin başarısını kutladı. Bakan Kasapoğlu, milliler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 70 kiloda Bronz madalya kazanan Haydar Yavuz'u yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarılarda emeği geçen herkesi başta aileleri olmak üzere tebrik ediyorum. Tüm milli sporcularımıza uluslararası arenada başarı diliyorum."