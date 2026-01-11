Milli Hentbol Takımı Gruplara Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milli Hentbol Takımı Gruplara Yükseldi

Milli Hentbol Takımı Gruplara Yükseldi
11.01.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-29 yenerek 2028 Avrupa Şampiyonası'na yükseldi.

ORDU'da 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-29 mağlup ederek, gruplara yükseldi.

2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu kapsamında mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ordu'nun Altınordu ilçesi Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda Bulgaristan ile rövanş maçına çıktı. Karşılaşmayı izleyen Ordulu sporseverler, salonu tamamen doldurarak millilere tam destek verdi. İlk yarıyı 23-15'lük skorla üstün tamamlayan A Milliler, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürerek Bulgaristan karşısında 38-29'luk skorla galip geldi. 7 Ocak'ta Bulgaristan'da yapılan ilk müsabakayı da 37-35 kazanan Milli Takım, bu sonuçla rakibini eleyerek 2028 Avrupa Şampiyonası grup aşamasına yükselme başarısı gösterdi. Gruplarda mücadele edecek takımların belirlenmesi için 19 Mart'ta Portekiz'in Lizbon kentinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Grup müsabakaları ise Kasım ayında başlayacak.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Hentbol Takımı Gruplara Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 22:39:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Milli Hentbol Takımı Gruplara Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.