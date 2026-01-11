Milli Hentbol Takımı Gruplara Yükseldi

ORDU'da 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-29 mağlup ederek, gruplara yükseldi.

2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu kapsamında mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ordu'nun Altınordu ilçesi Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda Bulgaristan ile rövanş maçına çıktı. Karşılaşmayı izleyen Ordulu sporseverler, salonu tamamen doldurarak millilere tam destek verdi. İlk yarıyı 23-15'lük skorla üstün tamamlayan A Milliler, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürerek Bulgaristan karşısında 38-29'luk skorla galip geldi. 7 Ocak'ta Bulgaristan'da yapılan ilk müsabakayı da 37-35 kazanan Milli Takım, bu sonuçla rakibini eleyerek 2028 Avrupa Şampiyonası grup aşamasına yükselme başarısı gösterdi. Gruplarda mücadele edecek takımların belirlenmesi için 19 Mart'ta Portekiz'in Lizbon kentinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Grup müsabakaları ise Kasım ayında başlayacak.