Milli karateci Burak Uygur:

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren Burak Uygur, olimpiyat hedefi ve evindeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kariyerinde uluslararası organizasyonlarda birçok madalya elde eden milli sporcu, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürdüğünü dile getirdi.



Salgından herkes gibi sporcuların da etkilendiğini belirten Burak Uygur, bu süreci evde antrenman yaparak geçirdiğini ifade etti.



Burak, antrenmanlarını milli takım arkadaşlarıyla beraber yapamadığı için üzgün olduğunu anlatarak, "Daha önce kendim çalışma programı hazırlamıştım ancak şimdi milli takımımızın WhatsApp grubundan antrenörlerimizin gönderdiği antrenman programını uyguluyorum. Kurallara uyup evde kalıyoruz. Böylece antrenmanları da bırakmamış oluyoruz." diye konuştu.



Avusturya'nın Salzburg kentinde son katıldığı turnuvada talihsiz bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Burak, bu süreçte sakatlığını atlatarak organizasyonlara daha iyi hazırlanabileceğini kaydetti.



"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum." diyen Burak, şöyle devam etti:



"Sonuçta orada dünyanın en iyi sporcuları yarışacak, herkes bir arada kalacak. Orada bir kişinin yakalanması demek, olimpiyattaki tüm sporculara bulaştırması anlamına gelir. Birçok ortamda sosyal mesafeyi farkında olmadan ihlal ettiğiniz alanlar oluyor. Bu nedenle tehlikeliydi. Doğru bir karar verdiklerini düşünüyorum."



"Tokyo'da ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"



Burak Uygur, 3-4 yıldır olimpiyat sürecine hazırlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kilomda dünya sıralamasında 4. sırada yer aldım. İlk 2'de olanlar olimpiyat vizesi aldı. Son maçların iptal edilmesiyle benim puanlama üzerinden olimpiyatlara gitme şansım maalesef kalmadı. Bundan sonra kalifikasyon maçını bekleyeceğim. Kalifikasyon maçına katılıp orada madalya alıp ilk 3'e girip olimpiyat vizesi almayı planlıyorum. Tüm çalışmalarım bu yönde. Ardından olimpiyata katılıp ülkeme kesinlikle altın madalya kazandıracağıma inanıyorum. En güçlü adaylardan biri olduğumu düşünüyorum. Olimpiyat vizesi alan 2 sporcunun da galibiyet yüzdesine baktığınızda çok büyük bir fark var. Bunu da en iyi şekilde avantaja çevirip Tokyo'da ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum."



Salgın sürecinden önce çalışmaları dolayısıyla evde çok fazla vakit geçiremediğini dile getiren Burak, "2,5 yıllık bir evliliğim var. Bu süre zarfında sürekli milli takım kampında ve olimpiyat puan maçlarındaydık. Eve çok fazla gelemiyordum. Şu an evliliğin tadını çıkarıyorum." diye konuştu.



Burak, kumite 67 kiloda 2017 ve 2018'de üst üste altın madalya kazandığını hatırlatarak, başarılarını devam ettirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.



Bundan sonra katılacağı bütün organizasyonlarda altın madalya almak için sürekli çalışacağını anlatan Burak, "Gözüm olimpiyatlarda. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek her zaman altın madalya hedefliyorum." şeklinde konuştu.



Burak Uygur, genç sporculara ve vatandaşlara evde kaldıkları süre boyunca spor yapmaları tavsiyesinde de bulundu.