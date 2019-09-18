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Milli masa tenisçi Ebru Acer finalde

26 dakika önce

Milli sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

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Milli sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, İsveç'te devam eden organizasyonda grubundaki ilk müsabakada Fransız rakibi Ferney'i 3-1 yendi.

Daha sonra Çek rakibi Jane'yi aynı skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Ebru, bu turda da Polonyalı Maria'yı 3-2 yendi ve finale kaldı.

Özel sporcu Ebru Acer, bu sonuçla söz konusu branşta bir ilki gerçekleştirdi ve ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran İlk Türk kadın sporcu oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlar ile yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonu'muzun tarihinde bir ilki başararak 'Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda' finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın, paralimpik branşlara yaptıkları yatırımların madalyalara dönüşmesinin kendilerini gururlandırdığını da vurguladı.

Ebru Acer, final müsabakasında Rus Elena Prokofeva ile karşılaşacak.

Avrupa, Acer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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