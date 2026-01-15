Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet: "Savunma Sanayisi Bir Pazar Değil, Milli Akıl Birliğidir"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin şirketlerin rekabet ettiği bir alan değil, Türkiye'nin ortak "milli akıl" birliği olduğunu söyledi.

Basın mensupları ve savunma sanayii temsilcileriyle bir araya gelen Heybet, gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki rolüne dikkat çekerek, "Geçen yıl olduğu gibi bugün de sizlerle bir arada olmak bizlere güç veriyor" dedi. Savunma sanayisini bir bütün olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Heybet, ASFAT'ın kendisini ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve BAYKAR'dan ayrı görmediğini belirtti. Heybet, ASFAT'ın kuruluş felsefesinin, Nuri Killigil ve Şakir Zümre'nin yarım kalan hayallerini tamamlamak ve merhum Özdemir Bayraktar'ın "Tam Bağımsız Türkiye" idealini sürdürmek üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

"ASFAT'ın bugün 27 askeri fabrika ve 10 tersanenin asırlık birikimini özel sektörün dinamizmiyle birleştiren bir yapı olduğunu" dile getiren Heybet, "Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78'inci sıraya yükselmemiz, yalnızca ASFAT'ın değil, tüm savunma sanayi ekosistemimizin ortak başarısıdır" diye konuştu. Heybet, "bu başarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle mümkün olduğunu" kaydetti.

Heybet, "ASFAT'ın deniz, kara ve hava platformlarında yürüttüğü çalışmalara da değinerek, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında PNS KHAIBAR gemisinin teslim edildiğini, Panter obüslerinde yerli mühendisliğin sahaya yansıtıldığını ve A400M uçaklarının bakım ve modernizasyonunda Airbus tarafından yetkilendirilen dünyadaki tek merkez olunduğunu" hatırlattı.

Basın mensuplarını savunma sanayisinin en önemli paydaşlarından biri olarak nitelendiren Heybet, "Sizler bu milli birlikteliği ve kazanımları halkımıza ulaştırıyor, kaleminizle tarihe not düşüyorsunuz" dedi. 2026 yılının ilk günlerinde Devlet Mahallesi'ndeki yeni ASFAT merkezinde hedeflerinin net olduğunu ifade eden Heybet, "Türkiye Yüzyılı'nı savunma sanayisinin birleştirici gücüyle taçlandırmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Heybet, konuşmasının sonunda tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, savunma sanayisine emek vermiş ve hayatını kaybetmiş isimleri rahmetle andı.