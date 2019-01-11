Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Suriye, Salih Zeki Çolak, Hulusi Akar, Güncel
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