Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ruslarla devriye görevi devam ediyor.
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Ruslarla devriye görevi devam ediyor. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ruslarla devriye görevi devam ediyor.

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ruslarla devriye görevi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ruslarla devriye görevi devam ediyor. Sorunların hepsi çözülecek." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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