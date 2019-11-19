Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Ruslarla devriye görevi devam ediyor. - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ruslarla devriye görevi devam ediyor.
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ruslarla devriye görevi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ruslarla devriye görevi devam ediyor. Sorunların hepsi çözülecek." - ANKARA
Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap