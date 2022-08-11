Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

11.08.2022 10:33
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 teröristin, cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile... MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile... MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Suriye, Mardin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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