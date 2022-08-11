Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/ YPG 'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Mardin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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