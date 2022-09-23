Msb: Üsteğmen Serkan Erkuş Şehit Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Msb: Üsteğmen Serkan Erkuş Şehit Oldu

23.09.2022 18:45
Msb: Üsteğmen Serkan Erkuş Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Üsteğmen Serkan Erkuş’un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un 23 Eylül 2022 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.

YORUMLAR
500
Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Van hudut hattında 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildi Van hudut hattında 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildi
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Üsteğmen Serkan Erkuş Şehit Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: Msb: Üsteğmen Serkan Erkuş Şehit Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement