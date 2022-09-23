Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu açıkladı.
MSB, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un 23 Eylül 2022 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.
Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Msb: Üsteğmen Serkan Erkuş Şehit Oldu - Son Dakika
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.